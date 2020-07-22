لبنان | إجراءات متشددة وطارئة لتفادي وقوع أي إصابات بفيروس كورونا في القلمون

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 يوليو 2020 01:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وتابع رئيس بلدية القلمون طلال دنكر ولجنة طوارىء القلمون البدء بتنفيذ الإجراءات والتحقق من التزامها وتنظيم حملات توعية للأهالي واهمها : – اقفال المقاهي.

– حصر دخول السوبر ماركت بالكمامات.

– البيع بالمحلات سيكون عن الباب والتزام الكمامات.

-اقفال محال ال 1$.

– منع التجول بالشارع، والنداء عبر مكبرات الصوت لالتزام المنازل.

– ابلاغ المطاعم التزام الكمامات.

-القيام عملية رش وتعقيم للقلمون غدا صباحا.

– ابلاغ الأسماء المصابة ومقربيها بالتزام الحجر، والقيام بفحوصات الpcr غدا.

– اغلاق الشواطئ والمسابح والملاعب الرياضية. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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