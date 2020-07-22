لبنان | فهمي يعلق على ما كتبه حول مشروع القانون المرسل الى مجلس الوزراء

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وقال عبر “تويتر”: “عطفاً على التغريدة السابقة، علق وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي على ما كتبه حول مشروع القانون المرسل الى مجلس الوزراء.
وجواباً على بعض الاسئلة، فإن مشروع القانون المرسل الى مجلس الوزراء يتضمن الاعفاء:
١- عن العام ٢٠٢٠ للذين سددوا رسوم السير السنوية عن العام ٢٠١٩.
٢- عن العام ٢٠٢١ للذين سددوا رسوم السير عن العام ٢٠٢٠”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.