لبنان | توقيف مروجي عملات مزيفة في كورنيش المزرعة والبقاع

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 يوليو 2020 01:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك كما أوقفت اللبناني (ع.ب) اثناء ترويجه دولارات اميركية مزيفة في البقاع وضبطت بحوزته مبلغ 3900 دولار مزيف. بالتحقيق معهما اعترفا بما نسب اليهما، وتم ايداعهما مع المضبوطات القضاء المختص بناء لاشارته. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.