لبنان | إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصرفند – حي السكة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 يوليو 2020 01:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وطلبت في بيان من جميع من خالط المصابة أو أحد من أهلها، أن يبلغ البلدية على رقم البلدية واتساب 07441144 أو على رقم الدكتور علي كوثراني 70806120 أو على الرقم الساخن واتساب 81880111. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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