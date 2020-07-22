لبنان | اللجنة الصحية في المنصوري: معالجة الحالات الطارئة داخل البلدة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أضافت في بيان اثر اجتماع عقدته في مستوصف “الإمام الصدر”: “تقييم التجهيزات الموجودة في مستوصف الامام الصدر الصحي ومتابعة تأمين بعض المستلزمات، تأمين عدد من الامصال ومخفضات الحرارة وبعض مستلزمات الجراحة وغيرها، ووضعها في عيادة المستوصف (الأدوية موجودة وتم شراؤها منذ بداية الازمة وهي في حوزة خلية الازمة) وجدولتها ومتابعتها بإشراف الدكتور يوسف محسن والممرض حسين المصري”.

ونوهت “بجهود فريق الدفاع المدني في كشافة الرسالة الاسلامية والهيئة الصحية الاسلامية وجهوزيتهم والخبرة العالية الموجودة لديهم”.

كما أعلنت أنها جالت على عيادة المستوصف والاشراف على المعدات الموجودة.