لبنان | أهالي كفرجوز – النبطية ناشدوا البلدية: لاصلاح الاعطال الطارئة وإعادة المياه إلى مجاريها

وأكدوا في بيان انهم “يشترون المياه بالصهاريج وقيمة الصهريج 30 الفا والبيت الواحد يحتاج الى 4 صهاريج اسبوعيا في ظل الطقس الحار، ويتكبدون المصاريف الاضافية في ظل الازمة الاقتصادية الاجتماعية التي يمرون بها”.

وناشد الاهالي في بيانهم بلدية النبطية التدخل لدى مصلحة المياه لاصلاح الاعطال الطارئة، واعادة المياه الى مجاريها، وهم بصدد اتخاذ اجراءات تصعيدية اذا ما بقيت المياه مقطوعة، ومنها الاعتصام امام مقر المصلحة ان بقيت الاوضاع على ما هي عليه من عدم المبالاة والاصغاء الى مطالب الاهالي المحقة والعادلة.