كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 يوليو 2020 01:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وذكرت البلدية في بيان بوجوب “إبلاغها عن أي وافد من أبناء البلدة قبل 24 ساعة من تاريخ وصوله، ليصار إلى متابعته من قبل فريق التدخل البلدي السريع، وفق الارشادات والتدابير الصادرة عن وزارة الصحة ووزارة الداخلية والبلديات”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية داربعشتار: لا “كورونا” في البلدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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