لبنان | فهمي: رفعت مشروع قانون لإعفاء المركبات من رسوم السير لعام 2020 أو 2021

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 يوليو 2020 01:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقال فهمي عبر “تويتر”: “في ظل الظروف الاقتصادية، رفعت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع قانون متعلق بإعفاء المركبات والآليات كافة من رسوم السير السنوية للعام 2020 أو العام 2021 والغرامات المرتبطة بها ورسوم اللوحات المميزة، لعرضه على مجلس الوزراء على أن يحال الى مجلس النواب لإقراره”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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