كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 يوليو 2020 10:16 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وكررت في بيان، الطلب بضرورة “إبلاغ البلدية عن أي شخص يدخل البلدة، وخصوصا البائعين المتجولين في حال دخولهم خلسة، وأن يفرض عليهم وضع الكمامة وعدم الاقتراب منهم وتعقيم كل المشتريات وغسلها قبل ادخالها الى المنزل”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية برج الملوك: لاتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر ووضع الكمامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.