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وتمنت في بيان، على أبناء البلدة المخالطين والذين تم تبليغهم ب”ضرورة التزام الحجر، بانتظار صدور باقي النتائج”.
وشددت على “ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والتزام الحجر الصحي المنزلي والتباعد الاجتماعي”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | لجنة الصحة والبيئة في بلدية الخرايب: نتيجتان إيجابيتان في البلدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.