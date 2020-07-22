لبنان | لجنة الصحة والبيئة في بلدية الخرايب: نتيجتان إيجابيتان في البلدة

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وتمنت في بيان، على أبناء البلدة المخالطين والذين تم تبليغهم ب”ضرورة التزام الحجر، بانتظار صدور باقي النتائج”.

وشددت على “ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والتزام الحجر الصحي المنزلي والتباعد الاجتماعي”.