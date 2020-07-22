لبنان | طقس غائم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غداً

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 يوليو 2020 10:16 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ويتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس صيفي رطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل.

ملاحظة: المعدل الوسطي لدرجات الحرارة في شهر تموز على الساحل يتراوح بين 24 و32 درجة مئوية في الظل.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل تزيد الشعور بالحر كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

الخميس: غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ويتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم حزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل تزيد الشعور بالحر، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة.

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السبت: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي طفيف في درجات الحرارة.

– الحرارة على الساحل من 23 الى 32 درجة، فوق الجبال من 18 الى 31 درجة، في الداخل من 19 الى 37 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية – غربية، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85%.

– حال البحر: منخفض الموج الى مائج رارة سطح الماء: 28 درجة.

– الضغط الجوي: 754 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05,43 ساعة غروب الشمس: 19,46