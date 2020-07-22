لبنان | بلدية بجة: الممثل وجيه صقر ووالدته عادا إلى منزلهما تحت شروط الحجر الإلزامي

وشكرتا في بيان، “قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري على تنسيقها التام مع البلدية والملاحقة الدؤوبة التي توليها لبلدتنا”.

وذكرت في بيانها المواطنين أن “فحوصات ال pcr ستجرى يوم غد الخميس لكل من خالط أحد المصابين شخصيا قبل أسبوع من تاريخ إعلان الاصابة وحتى تاريخه وقد تم الاتصال بكل المعنيين من قبل البلدية وخلية الازمة، ففحوصات PCR لديها معايير محددة ودقيقة لكي يتم الموافقة على إجرائها”.

ووجهت الشكر لأهالي البلدة على روح التضامن التي أظهروها خلال هذه المحنة وهي إن دلت على شيء فهي تدل على قيم أهالي البلدة التي توارثوها منذ أيام الأجداد والآباء”.