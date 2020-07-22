- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وشكرتا في بيان، “قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري على تنسيقها التام مع البلدية والملاحقة الدؤوبة التي توليها لبلدتنا”.
وذكرت في بيانها المواطنين أن “فحوصات ال pcr ستجرى يوم غد الخميس لكل من خالط أحد المصابين شخصيا قبل أسبوع من تاريخ إعلان الاصابة وحتى تاريخه وقد تم الاتصال بكل المعنيين من قبل البلدية وخلية الازمة، ففحوصات PCR لديها معايير محددة ودقيقة لكي يتم الموافقة على إجرائها”.
ووجهت الشكر لأهالي البلدة على روح التضامن التي أظهروها خلال هذه المحنة وهي إن دلت على شيء فهي تدل على قيم أهالي البلدة التي توارثوها منذ أيام الأجداد والآباء”.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية بجة: الممثل وجيه صقر ووالدته عادا إلى منزلهما تحت شروط الحجر الإلزامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.