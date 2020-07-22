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كما أقفل صباح اليوم مركز المعاينة الميكانيكية في الحدت، بدعوة من اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، ولم تدخل أي سيارة أو آلية.
ومن أمام مركز العاينة الميكانيكية في الحدت، قال رئيس إتحادات النقل البري بسام طليس: “ليس لدينا دولة لذلك وقفنا هذه الوقفة اليوم وأقفلنا مراكز الميكانيك التي تعمل من دون مسوغ قانوني منذ الـ2015 ولا نريد وعودًا بعد اليوم والمعاينة الميكانيكية هي ملك الدولة منذ العام 2012”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | إقفال مراكز المعاينة الميكانيكية… طليس: ليس لدينا دولة لذلك وقفنا هذه الوقفة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.