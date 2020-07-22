لبنان | إقفال مراكز المعاينة الميكانيكية… طليس: ليس لدينا دولة لذلك وقفنا هذه الوقفة اليوم

كما أقفل صباح اليوم مركز المعاينة الميكانيكية في الحدت، بدعوة من اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، ولم تدخل أي سيارة أو آلية.

ومن أمام مركز العاينة الميكانيكية في الحدت، قال رئيس إتحادات النقل البري بسام طليس: “ليس لدينا دولة لذلك وقفنا هذه الوقفة اليوم وأقفلنا مراكز الميكانيك التي تعمل من دون مسوغ قانوني منذ الـ2015 ولا نريد وعودًا بعد اليوم والمعاينة الميكانيكية هي ملك الدولة منذ العام 2012”.