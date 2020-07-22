لبنان | فيروس كورونا عاد ليطرق ابواب قضاء جبيل وبلدة عمشيت من جديد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 يوليو 2020 10:16 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ورأى ان “وباء كورونا بدأ يطرق من جديد ابواب قضاء جبيل وبلدة عمشيت، وعلينا عدم الاستخفاف بأهمية ما يحصل”، مشددا على “ضرورة ان يتحلى كل شخص بروح المسؤولية لايقاف هذا الامتداد الجديد للكورونا”، واكد ان هذا الوباء سيتكاثر في البلدة ان “لم نلتزم بالارشادات الصحية الوقائية ونطبقها”، مشيرا الى ان “لا لبنان ولا بلدتنا تتحمل نكسة صحية جديدة”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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