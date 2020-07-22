لبنان | بلدية عكار العتيقة: لمنع التجمعات نهائيا والغاء مجالس العزاء والافراح في البلدة

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كما دعت الى “منع التجمعات نهائيا والغاء مجالس العزاء والافراح في البلدة في هذه الفترة الصعبة، كما سيتم التشدد في تطبيق قرار التباعد في المطاعم والمحلات وتجنب الاختلاط والتجول والزيارات العائلية”، مؤكدة أن “الوضع صعب جدا ومن الممكن تفشي المرض بشكل سريع وممكن ان يطال الجميع”.
وناشدت المواطنين وأصحاب المحلات “اتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية التي تحفظ سلامتهم وتحمي من انتقال العدوى، خصوصا لجهة وضع الكمامات وغسل اليدين بشكل دوري، على ان يتم تفعيل الحواجز على مداخل البلدة ومنع البائعين الجوالين والمتسولين من دخول البلدة، فالمرحلة دقيقة جدا وتتطلب مساعدة الجميع”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.