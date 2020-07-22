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وتقرر اخضاع العائلة لفحوص pcr، ووضع جميع افرادها في الحجر لمدة 15 يوما، والخروج من العزل يتم فقط بحالة واحدة وهي أن يبلغ المحجور بفحص الـpcr السلبي لمرتين متتاليتين من قبل المستشفى العسكري .
وتوجهت خلية الازمة بالشكر من العائلة الكريمة على تجاوبها، ونتطلع لان تكون النتائج سلبية، وندعو الجميع الى الالتزام بالارشادات الصحية لتجنيب رماح والمنطقة مخاطر تفشي الوباء.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | خلية الازمة في رماح عكار: خضعت عائلة المصاب لفحوص PCR وحجرها 15 يوما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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