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لبنان | توقيف أحد المعتصمين في بسري

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 يوليو 2020 01:20 صباحاً - في يوليو 22, 2020

توقيف ناشط في بسري
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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