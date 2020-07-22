كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 يوليو 2020 01:20 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك واجرت الخوري على الفور اتصالات برؤساء البلديات لاتخاذ التدابير اللازمة والاجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس، وستعقد القائمقام اجتماعا في الساعات المقبلة لرؤساء البلديات والجهات المختصة للاتخاذ الاجراءات اللازمة في قضاء جبيل تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | قائمقام جبيل: تبلغت عن وجود 5 اصابات جديدة بالفيروس في القضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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