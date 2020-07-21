كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 يوليو 2020 10:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك دعت رئيس قسم الصحة في قضاء المنية – الضنية الدكتورة بسمة الشعراني المواطنين، في بيان، جاء فيه:” نظرا لتزايد عدد المصابين بفيروس الكورونا المستجد كوفيد 19 العودة الى الالتزام بتعليمات التعبئة العامة بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات وغسل الايدي حسب القواعد الطبية وتعليمات وزارة الصحة حفاظا على سلامة الجميع”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | قسم الصحة في قضاء المنية-الضنية: للالتزام بتعليمات التعبئة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.