كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 يوليو 2020 10:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اضاف: “ان هذه الارتكابات تضر بالفاتورة الصحية وأرواح الناس التي تزهق بسبب التعاطي اللاأخلاقي والذي يستوجب عقابا”. واعتبر حسن ان “قليلي الضمير يتعاطون مع صحة الانسان باستهتار، وهذه الاكتشافات تحتم علينا العمل أكثر، ونعد أننا سنتعاطى بكل حزم مع هذه الظاهرة لما فيها من ضرر على صحة الانسان وسلامة الوطن”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزير الصحة بعد مداهمته 3 مستودعات للدجاج الفاسد: هذا التعاطي اللا أخلاقي يستوجب عقابا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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