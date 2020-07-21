لبنان | مصرف لبنان: خبر بيع قرية الطفيل عار عن الصحة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 يوليو 2020 10:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وجاء هذا التصريح على خلفية النزاع القائم على ملكية اراض في بلدة الطفيل الحدودية، وعقد أهالي البلدة مؤتمرا صحفيًا في نقابة الصحافة في بيروت اوضحوا فيه ملابسات النزاع. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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