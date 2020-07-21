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وأكد المجتمعون أنهم “تحت سقف القانون”، مطالبين ب”عدم حرمانهم من فاناتهم”.
واعتبر الشيخ باسم المجتمعين أن “هذا القرار الجائر يمس بلقمة العيش بغض النظر عما يقوم به أصحاب هذه الفانات”، داعيا “رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب وقيادة الجيش إلى العودة عن القرار الذي يقوم بحجز الآليه لصالح الجيش”، متمنيا “استخدام قوانين تمنع التهريب، وألا يحرم أصحاب الفانات منها”.
وأكد الشيخ أنه سيتابع الموضوع مع أعلى المراجع المختصة ليتم إيجاد وسيلة من شأنها استرداد الآليات لأصحابها”
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | أصحاب حافلات الركاب في وادي خالد: “لا تحرمونا من فاناتنا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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