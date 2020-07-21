لبنان | أصحاب حافلات الركاب في وادي خالد: “لا تحرمونا من فاناتنا”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 يوليو 2020 10:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 يوليو 2020 10:15 مساءً - مشاركة

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وأكد المجتمعون أنهم “تحت سقف القانون”، مطالبين ب”عدم حرمانهم من فاناتهم”.

واعتبر الشيخ باسم المجتمعين أن “هذا القرار الجائر يمس بلقمة العيش بغض النظر عما يقوم به أصحاب هذه الفانات”، داعيا “رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب وقيادة الجيش إلى العودة عن القرار الذي يقوم بحجز الآليه لصالح الجيش”، متمنيا “استخدام قوانين تمنع التهريب، وألا يحرم أصحاب الفانات منها”.

وأكد الشيخ أنه سيتابع الموضوع مع أعلى المراجع المختصة ليتم إيجاد وسيلة من شأنها استرداد الآليات لأصحابها”