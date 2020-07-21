لبنان | جنبلاط: الوباء ينتشر وللعودة إلى الإجراءات الصارمة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 يوليو 2020 10:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك غرّد النائب السابق وليد جنبلاط عن فيروس كورونا، وقال عبر “تويتر”، أنّ “الوباء ينتشر بشكل سريع في وسط لا مبالاة عامة”، مطالباً بـ”العودة الى الإجراءات الصارمة في كل مكان وفي كل مناسبة اجتماعية أو دينية، أو فرح أو كره أو غيرها”. وتابع: “إنّنا في سباق مع الزمن. إما أن نلجم الوباء ضمن حدود المعقول، وفق إجراءات صارمة أو أنه سيغزونا ومعه الفوضى والموت”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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