لبنان | إقفال المدينة الرياضية في بعلبك نظراً للمستجدات الصحية المتعلقة بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 يوليو 2020 07:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أصدر رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق قرارا قضى بـ”إقفال المدينة الرياضية في بعلبك، وتعليق كل الانشطة الرياضية فيها اعتبارا من صباح يوم غد الاربعاء وحتى اشعار أخر، نظرا للمستجدات الصحية المتعلقة بجائحة كورونا”. وطلب من اللجنة الرياضية وشرطة بلدية بعلبك تنفيذ مضمون القرار. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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