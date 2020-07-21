لبنان | إحالة ملف الكوكايين المفقود إلى النيابة العامة العسكرية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 يوليو 2020 07:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أحال النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ملف حادثة إختفاء 5 كيلوغرامات من مادة الكوكايين من مكتب مكافحة المخدرات المركزي، الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي. وطلب عويدات الإدعاء على رئيس المكتب السابق العقيد هنري منصور بجنحة الإهمال الوظيفي ومخالفة أحكام القانون العسكري. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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