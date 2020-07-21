لبنان | إقفال خمسة معابر غير شرعية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 يوليو 2020 07:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك قامت مديرية المخابرات في الجيش بالتعاون مع فوج الحدود البري الثاني، باقفال 5 معابر غير شرعية: في كل من منطقة حرف السماقة والمشرفة في قضاء الهرمل، بالسواتر الترابية. وتمت ازالة جسر حديد يستخدم لعبور السيارات المسروقة الى سوريا. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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