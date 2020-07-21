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بعد تداول العديد من الاخبار المتعلقة بانتشار فيروس كورونا بين مجموعة من الطلاب في كفردبيان، أوضحت بلدية كفرذبيان انها المرجع الوحيد المخول تأكيد او نفي وجود حالات كورونا هو وزارة الصحة اللبنانية والجهات الصحية المعنية.
ورأت أن أي تأكيد او نفي لوجود حالات كورونا من غير هذه الجهات يمكن ان يساهم إما في إنتشار الوباء في حال وجوده والتغاضي عنه ، أو الى ضرب الدورة الاقتصادية في حال عدم وجوده ونشر الاشاعات الكاذبة .
وأشارت إلى أنها تواصلت بلدية كفرذبيان منذ اليوم الاول لانتشار هذه الاشاعة مع الجهات المعنية وتتابع معهم عن كثب صحة هذه المعلومات.
وأكدت البلدية في بيانها انها تتواصل باستمرار مع جميع المؤسسات السياحية في البلدة وتراقب اجراءات السلامة الموصى بها من قبل وزارة الصحة ووزارة الداخلية، ويقوم جهاز شرطة البلدية باستمرار بتفقد آلية تنفيذ هذه الاجراءات.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بعد الأخبار عن انتشار كورونا بين طلاب في كفرذبيان… البلدية تعلّق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.