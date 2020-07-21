لبنان | بعد الأخبار عن انتشار كورونا بين طلاب في كفرذبيان… البلدية تعلّق

بعد تداول العديد من الاخبار المتعلقة بانتشار فيروس كورونا بين مجموعة من الطلاب في كفردبيان، أوضحت بلدية كفرذبيان انها المرجع الوحيد المخول تأكيد او نفي وجود حالات كورونا هو وزارة الصحة اللبنانية والجهات الصحية المعنية.

ورأت أن أي تأكيد او نفي لوجود حالات كورونا من غير هذه الجهات يمكن ان يساهم إما في إنتشار الوباء في حال وجوده والتغاضي عنه ، أو الى ضرب الدورة الاقتصادية في حال عدم وجوده ونشر الاشاعات الكاذبة .

وأشارت إلى أنها تواصلت بلدية كفرذبيان منذ اليوم الاول لانتشار هذه الاشاعة مع الجهات المعنية وتتابع معهم عن كثب صحة هذه المعلومات.

وأكدت البلدية في بيانها انها تتواصل باستمرار مع جميع المؤسسات السياحية في البلدة وتراقب اجراءات السلامة الموصى بها من قبل وزارة الصحة ووزارة الداخلية، ويقوم جهاز شرطة البلدية باستمرار بتفقد آلية تنفيذ هذه الاجراءات.