لبنان | الاغتراب اللبناني يواكب زيارة لو دريان إلى لبنان

وجه “نداء ١١ تموز الاغترابي” رسالة إلى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان قبل زيارته المرتقبة إلى بيروت غدًا للبحث في سبل للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تهّدد لبنان.

وأشاد النداء بزيارة لودريان، معلناً”دعمه وعزمه الكامل للتعاون في سبيل تنفيذ الإصلاحات المطلوبة على أسس شفافة وواضحة تضمن مكافحة الفساد وتقديم أفضل الحلول، معبرا عن امتنانه للدولة الفرنسية التي “لطالما كانت من الداعمين الصادقين للبنان، ولطالما جمعت البلدان علاقات ودية وصداقة ترسخت روابطها بالوقوف معا في أشد المحن”.

واضاف أن صرخة “ساعدونا على مساعدتكم” التي أطلقها لو دريان أثرت فينا وذكرتنا بمؤتمر “سيدر” من أجل دعم الاقتصاد، وأن عدم تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتهّور السلطات اللبنانية في مواجهة غرق البلاد يدفعنا إلى تحمل مسؤوليتنا الوطنية والالتقاء كمغتربين لبنانيين للمساعدة في إنقاذ لبنان”.