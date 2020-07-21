لبنان | مفتي طرابلس إستقبل وفد “منتدى الشمال”: ندعو الشباب لبلورة مشروع واع ينهض بلبنان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 يوليو 2020 07:17 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 يوليو 2020 07:17 مساءً - مشاركة

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استقبل مفتي طرابلس والشمال المكلف الشيخ محمد إمام اليوم، وفدا من “منتدى الشمال” مهنئا بتولي المنصب الجديد” وتطرق اللقاء حسب بيان للمنتدى الى “الأوضاء الإجتماعية والإقتصادية الراهنة والإعتقالات بحق المتظاهرين السلميين”.

وأكد إمام على “موقف دار الفتوى الداعم لحرية التعبير السلمي المصانة دستوريا والتي أقرتها الشريعة الإسلامية”، داعيا المواطنين “للتضامن ورص الصفوف لمواجهة الأزمات المحدقة ولا سيما الإجتماعية منها”.

وأطلع الوفد على “المبادرة التي تعمل عليها الأوقاف لزراعة الأراضي التابعة لها بالتعاون مع الهيئات المدنية”.

ودعا الشباب الى “ضرورة تحديد المطالب وبلورة مشروع واع وجديد، مبني على طروحات علمية وإيجابية قد تنهض بلبنان”.

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وتمنى على أعضاء الوفد “بالإخلاص تجاه القضايا العادلة والعمل لينالوا توفيق الله”.

من جهته أعلن وفد المنتدى “دعمه المطلق لهذه المبادرة واضعا جميع إمكاناته بتصرفها من أجل إنجاحها لما فيها من خير لأهالي الشمال، الذين يرزحون تحت حرمان قديم واليوم أكثر من أي وقت مضى”.

وأكدوا “وقوف المنتدى خلف سماحته والتفافهم حول دار الفتوى بعد أن فقد الشعب ثقته بالطبقة السياسية الحاكمة التي أوصلت لبنان إلى الإنهيار”.