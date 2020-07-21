- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي: “أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 20/7/2020 الساعة 17.45 على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 315 مترا، ولمدة 8 دقائق.
وبتاريخ 21/7/2020 الساعة 5.04 أقدم زورق معاد مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 130 مترا، ولمدة دقيقة.
وتتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الجيش: زورقان معاديان خرقا المياه الاقليمية قبالة رأس الناقورة امس واليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.