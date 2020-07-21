لبنان | الجيش: زورقان معاديان خرقا المياه الاقليمية قبالة رأس الناقورة امس واليوم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 يوليو 2020 07:17 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 يوليو 2020 07:17 مساءً - مشاركة

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صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي: “أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 20/7/2020 الساعة 17.45 على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 315 مترا، ولمدة 8 دقائق.

وبتاريخ 21/7/2020 الساعة 5.04 أقدم زورق معاد مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 130 مترا، ولمدة دقيقة.

وتتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.