لبنان | مستشفى حمود تعلن عن تشخيص إصابة كورونا في قسم العلاج الخارجي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 يوليو 2020 07:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقامت المستشفى بعزل الحالة وتشخيصها بسرعة، بعد مراجعة كاملة للرعاية المقدمة لهذا المريض. وأشارت المستشفى تعزيز جميع الإجراءات لتأكيد سلامة المرضى والعاملين. كما يجري نقل المريض الى مستشفى رفيق الحريري الجامعي للعلاج”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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