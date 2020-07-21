لبنان | أبو جودة: لا إصابات بالفيروس في نطاق بلدية انطلياس النقاش

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أكد رئيس بلدية انطلياس النقاش ايلي ابو جودة أن “ما يتم ترويجه من أخبار عن إصابات بفيروس كورونا في المنطقة لا أساس له من الصحة، وهي إشاعات هدفها إثارة الرعب بين المواطنين”. ولفت ابو جودة الى أن “هناك فقط إصابة واحدة ضمن النطاق البلدي، والشخص المصاب محجور حاليا ويخضع للعلاج في مستشفى رفيق الحريري الجامعي”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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