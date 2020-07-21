لبنان | نقابة الشاحنات العمومية: تعليق الإضراب غداً

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت نقابات الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت والاوتوبيسات ومالكو الشاحنات في بيان اليوم، انهم: “علقوا الاضراب يوم غد الاربعاء بعد وعد من وزير الداخلية محمد فهمي بمعالجة مطالبهم المطروحة في المؤتمر الصحافي يوم امس على ان يجتمع بهذه النقابات بعد غد الخميس للبحث في كيفية تحقيق المطالب”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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