لبنان | نجار: مجلس الوزراء أقر 174 مليار ليرة لبنانية لإعادة تأهيل وصيانة الطرق الدولية وتدوير الأموال

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اعلن وزير الاشغال العامة والنقل اللبناني ميشال نجار خلال مؤتمر صحافي ان: “مجلس الوزراء أقر 174 مليار ليرة لبنانية لإعادة تأهيل وصيانة الطرق الدولية وتدوير الأموال” مشددا على ان “القرار لم يتخذ تحت أي ضغط سياسي”، واضاف “سيكون هناك إعتمادات لتسوية طريق ضهر البيدر وإنارتها وتواصلنا مع النائب معلوف وابلغناه بوجود حل ويجب على المواطنين الحذر على هذه الطريق”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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