لبنان | تدابير وقائية تواكب امتحانات كلية الصحة الفرع الخامس

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك تواصلت لليوم الثاني على التوالي امتحانات كلية الصحة – الفرع الخامس (الجنوب) في الجامعة اللبنانية، وسط تدابير صحية مشددة شارك في تطبيقها متطوعو الصليب الأحمر اللبناني. وتوزع عناصر الصليب الأحمر وموظفو الكلية بين مدخل الكلية وقاعات الامتحانات لمراقبة الالتزام بالإجراءات، إلزامية ارتداء الكمامة والتعقيم، تجنب تبادل الأغراض الشخصية، مراعاة شروط المسافة الآمنة، تنظيم دخول وخروج الطلاب ومنع التجمعات والاكتظاظ. يشار الى ان عدد طلاب الكلية يبلغ نحو 700 طالب وطالبة موزعين على 9 اختصاصات، بالاضافة الى 2 ماستر ادارة المخاطر في المستشفيات، وعلم الشيخوخة، والأخير مشترك بين الفرعين الخامس والسادس. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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