لبنان | كهرباء لبنان: عزل مخرج “إلكا” في محطة جعيتا من أجل تأهيله

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان، عن عزل مخرج “إلكا” في محطة جعيتا الرئيسية من أجل تأهيله. وذلك لفترة عشرة أيام ما عدا الآحاد ابتداء من اليوم الثلاثاء الواقع فيه 21/7/2020، من الساعة التاسعة صباحا حتى السادسة مساء.

وبالتالي، فإن التيار الكهربائي سوف ينقطع طوال فترة العزل عن القرى والبلدات التي تتغذى من المخرج المذكور. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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