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فإنك لن ترى هذا المشهد إلا في لبنان، حيث تُضاء اشارات المرور بالوانها الثلاثة معاً، وليس على المواطن الا أن يتكهن كيف ينطلق.
ونشرت جمعية “اليازا” المعنية بشؤون السير صورة لاشارة مرور عند تقاطع الشوفريليه باتجاه الحازمية، وعلّقت بالقول: “صدق او لا تصدق… تقاطع شوفريليه باتجاه الحازمية”.
ويعاني لبنان من أزمة شديدة جداً في تقنين الكهرباء نتيجة مشاكل عدة أبرزها نقص الفيول اللازم لمحطات توليد الكهرباء.
وامتدت الأزمة كذلك لتطال أصحاب المولدات الخاصة والتي لا يستغني معظم من يعيش في لبنان عن خدماتها لتغطي النقص اليومي بساعات تقنين الكهرباء، إذا عمد معظم أصحاب المولدات إلى سياسو تقنين خاصة بهم. مما يزيد من حجم المعاناة على اللبنانيين.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | من عجائب لبنان وفي ظل أزمة الكهرباء.. اشارات المرور “بتضوّي” بالاحمر والاخضر والبرتقالي معاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.