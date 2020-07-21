لبنان | حسن: نحن على باب المرحلة الرابعة ونعمل لتحسين الوضع والعودة إلى المرحلة الثالثة

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وبالنسبة لفيروس كورونا في لبنان قال حسن: “نحن على باب المرحلة الرابعة وسنعمل بجهد لتحسين الوضع والعودة إلى المرحلة الثالثة”.
وأضاف: “أصريت مع الوزيرين مرتضى وحب الله على أهمية اجراء التدقيق المالي الجنائي ولكن وضعنا ورقة بيضاء لأن الشركات المدرجة إما لديها فروع في اسرائيل أو فيها خبراء إسرائيليين”.
وتابع: “اتخذنا قراراً بالتعاقد مع أطباء للإشراف على المستشفيات والمستوصفات والترصد الوبائي ونقل 30 ملياراً من احتياطي الموازنة إلى بند الاستشفاء في موازنة وزارة الصحة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.