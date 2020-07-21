لبنان | حسن: نحن على باب المرحلة الرابعة ونعمل لتحسين الوضع والعودة إلى المرحلة الثالثة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة

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وبالنسبة لفيروس كورونا في لبنان قال حسن: “نحن على باب المرحلة الرابعة وسنعمل بجهد لتحسين الوضع والعودة إلى المرحلة الثالثة”.

وأضاف: “أصريت مع الوزيرين مرتضى وحب الله على أهمية اجراء التدقيق المالي الجنائي ولكن وضعنا ورقة بيضاء لأن الشركات المدرجة إما لديها فروع في اسرائيل أو فيها خبراء إسرائيليين”.

وتابع: “اتخذنا قراراً بالتعاقد مع أطباء للإشراف على المستشفيات والمستوصفات والترصد الوبائي ونقل 30 ملياراً من احتياطي الموازنة إلى بند الاستشفاء في موازنة وزارة الصحة.