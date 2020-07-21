لبنان | غرفة ادارة الكوارث في عكار: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة

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واشار التقرير الى “ثبات عدد المصابين المسجلين منذ 17آذار الماضي وحتى اليوم على 90 اصابة”.

الحالات الايجابية : 8 (5مقيمين،و 3عائدين من السفر).

حالات الشفاء: 82.

حالات الحجر المنزلي: 32.