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واشار التقرير الى “ثبات عدد المصابين المسجلين منذ 17آذار الماضي وحتى اليوم على 90 اصابة”.
الحالات الايجابية : 8 (5مقيمين،و 3عائدين من السفر).
حالات الشفاء: 82.
حالات الحجر المنزلي: 32.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | غرفة ادارة الكوارث في عكار: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.