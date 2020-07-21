لبنان | مستشفى الجعيتاوي ينفي إصابة عشرات المرضى وأفراد من الطاقم الطبي بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وصدر عن إدارة المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي البيان الآتي: “تتناقل وسائل التواصل الإجتماعي خبرا كاذبا عن إصابة عشرات المرضى وأفراد من الطاقم الطبي بفيروس كورونا في المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي. وأوضحت إدارة المستشفى أن هذا الخبر عار من الصحة، وأن كل ما في الأمر أن المستشفى استقبل مريضا مصابا بالكورونا وقد تم نقله إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي، وهناك ممرض واحد مصاب بالفيروس وهو خارج الخدمة ويخضع للحجر الصحي المعتاد في منزله”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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