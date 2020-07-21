لبنان | البركس: لتسهيل آلية فتح الاعتمادات للشركات المستوردة للمحروقات ووقف ابتزازنا

وقال في بيان: “اجرت النقابة الاتصالات اللازمة مع المسؤولين وطالبتهم بالعمل مع مصرف لبنان لايجاد الحل المناسب والدائم لهذه الاعتمادات، لانها تنعكس سلبا على اصحاب المحطات وتخلق البلبلة لديهم وتجبر الكثير منهم على الاقفال”.

واعتبر ان تأمين وتسهيل آلية فتح الاعتمادات للشركات المستوردة وتقيد هذه الشركات بتسليم شركات التوزيع والمحطات مادتي البنزين والمازوت وفقا للاصول التجارية، هو الحل الوحيد الذي يمكن ان يوفر الازمات على المستهلك والمواطنين.

وأضاف: “كما ان الاتصالات التي قام بها ممثل النقابة مع دوائر السرايا الحكومية لمتابعة ازمة شح البنزين والمازوت في المستودعات النفطية وتأمين وصول هاتين المادتين الى محطات المحروقات، اكدت أن رئاسة مجلس الوزراء قامت بما يلزم وهناك بواخر بنزين ستبدأ بالوصول يوم الخميس المقبل وستليها بعد ايام قليلة بواخر المازوت، وقبل نهاية هذا الشهر ستصل بواخر سوناطراك الى مؤسسة كهرباء لبنان ما يسمح لمنشآت النفط بتسليم المازوت الذي كان يعطى للمؤسسة الى السوق المحلي”.

وستتابع النقابة عن كثب وصول بواخر المحروقات وتوزيعها على المحطات وستعلن عن مؤتمر صحافي في الساعات المقبلة تقول فيه ما يجب ان يقال في حال استمر ابتزاز اصحاب المحطات واذلالهم وتدمير ارزاقهم”.