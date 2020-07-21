لبنان | بلدية بعلبك أقفلت حديقة مرجة رأس العين العامة

وكلف مراقب الحديقة وشرطة البلدية تنفيذ القرار.

في السياق نفسه، أعلن مختار بلدة كفردبيان وسيم مهنا في بيان، انه “بعد مراجعة الجهات الصحية المعنية، تم التأكد من أن لا وجود لحالات كورونا أو الاشتباه بأي شخص مصاب بالفيروس.

وأكد أن “بلدتنا خالية حتى الساعة من أي إصابة”.وجدد الدعوة الى “التشديد ووجوب تحمل المسؤولية الشخصية بارتداء الكمامة وتأمين التباعد الإجتماعي وتعقيم الأيدي والأسطح لأننا أمام منزلق خطير لن ينجينا منه إلا الوقاية”.