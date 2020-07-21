لبنان | لا وجود لحالات كورونا أو الاشتباه بأي شخص مصاب بالفيروس في كفردبيان

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وأكد أن “بلدتنا خالية حتى الساعة من أي إصابة”.وجدد الدعوة الى “التشديد ووجوب تحمل المسؤولية الشخصية بارتداء الكمامة وتأمين التباعد الإجتماعي وتعقيم الأيدي والأسطح لأننا أمام منزلق خطير لن ينجينا منه إلا الوقاية”.
في سياق متصل، نفى كل من رئيس بلدية الزلقا – عمارة شلهوب ميشال المر ورئيس بلدية الضبيه – ذوق الخراب – عوكر وحارة البلانة قبلان الأشقر وجود اي حالة كورونا او حجر صحي في المنطقة حسب الجدول اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.
وأكدا “ان كل خبر متداول غير صادر عن البلديتين هو عار من الصحة”، وطلبا من المواطنين متابعة المعلومات والايضاحات الصحيحة عبر الصفحة الرسمية للبلديتين على فيسبوك”.
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