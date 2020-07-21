لبنان | لا صحة لاعلان حال الطوارئ في بلدات متنية لانتشار فيروس كورونا

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وأكدا “ان كل خبر متداول غير صادر عن البلديتين هو عار من الصحة”، وطلبا من المواطنين متابعة المعلومات والايضاحات الصحيحة عبر الصفحة الرسمية للبلديتين على فيسبوك”.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي نشرت خبرا “ان بلديات الزلقا، انطلياس وجل الديب أعلنت حال الطوارئ بسبب انتشار فيروس كورونا في المناطق التالية: زلقا عمارة شلهوب، جل الديب، بصاليم، مزهر انطلياس، الربوة، الرابية، وصولا الى النقاش فضبيه وضواحيها. وزعموا ان عدد المصابين وصل الى 400 شخص ليلا، وان الخبراء يتوقعون ضعف العدد غدا وبعده، وان تفشي المرض غير مسيطر عليه”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.