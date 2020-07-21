لبنان | جنبلاط: النيل الى مصير نهر الفرات والعالم العربي يسير الى التصحر والجوع

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقال: “زرت الموقع في التسعينات ايام الرئيس سليمان ديميرل الذي استقبلني وذكرني بانه تعرف على كمال جنبلاط لدى زيارة عدنان مندريس رئيس تركيا لبنان. والصورة الثانية لسد النهضة. رأيت نهر الفرات يخرج من تحت السد كساقية صغيرة اما النيل فالى نفس المصير”. وارفق التغريدة بصورتين لسد اتاتورك ونهر الفرات”. و في تغريدة ثانية عبر”تويتر” كتب جنبلاط: “العبرة مخيفة لانها في كلا الحالتين تدل كيف العالم العربي يسير الى التصحر والجوع وكيف ان اكبر دولة فيه وهي مصر مهددة في كيانها ووجودها .لم اشعر في طوال حياتي بمثل هذا الشعور بالحزن والاحباط .وقد تسألون عن سوريا فقد صحرها حاكمها اما العراق على الطريق التصحر عبر الغزوات المتعددة”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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