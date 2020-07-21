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وجالت على مختلف الاقسام يرافقها مدير الارشيف عثمان مجذوب ومستشار الوزيرة لشؤون تلفزيون لبنان المدير الموقت للتلفزيون طوني عيد.
وقد اطلعت الوزيرة عبد الصمد على محتويات الارشيف والاشرطة التي تم تحويلها الى LTO، مثنية على “جهود فريق العمل الجبارة وخاصة الموظفين المخضرمين منهم والذين حافظوا على هذا الارشيف منذ البداية”.
وأكدت الوزيرة عبد الصمد على “ضرورة الحفاظ على هذه الثروة الثقافية والاستفادة منها نظرا لقيمتها الوطنية والتاريخية”.
وأطلعت الوزيرة عبد الصمد من مجذوب على امكانية انشاء معرض لكاميرات التصوير القديمة التابعة لتلفزيون لبنان”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | عبد الصمد زارت مديرية أرشيف تلفزيون لبنان: ثروة ثقافية وطنية وتاريخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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