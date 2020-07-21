لبنان | مجلس الوزراء وافق على التعاقد مع شركة Alvarez & Marsal للتدقيق الجنائي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ودارت نقاشات مطولة حول التدقيق المالي والقرار بأن تتولى التدقيق المالي الجنائي التشريحي شركة Alvarez. كما أقر مجلس الوزراء التدقيق المالي الجنائي والمحاسبي في مصرف لبنان. والتأم مجلس الوزراء صباح اليوم الثلاثاء في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون. وفي كلمته، طلب عون من الحكومة اعتبار الطبيب لؤي إسماعيل الذي توفي نتيجة فيروس كورونا في صور شهيداً من شهداء لبنان لأنه سقط وهو يقوم بواجبه الإنساني. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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