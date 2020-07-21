لبنان | بلدية عنقون: إجراء فحص PCR لمخالطين لحالة وافدة من أميركا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأضاف البيان: “تم التواصل مع وزارة الصحة من قبل رئيس البلدية لاجراء فحص الـPCR للمخالطين للحالة الوافدة فقط، وذلك غداً صباحاً في مبنى البلدية”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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