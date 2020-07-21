كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وغرد معوض عبر “تويتر”: “‏بعد لقائي غبطة البطريرك الراعي من الديمان: زيارتي زيارة تأييد لطرح البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الإنقاذي بضرورة اعلان لبنان دولة محايدة، هذا الطرح لم يأت من الفراغ ولا هو موجه ضد احد، فهو طرح مرتكز على منطلقات تاريخية واقتصادية من المفترض ان تجمع اللبنانيين”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | معوض عقب لقاء الراعي: زيارة تأييد لطرح غبطته بضرورة اعلان لبنان دولة محايدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.