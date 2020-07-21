لبنان | بري تسلم قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1997

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك بعد ان تسلم رئيس مجلس النواب نبيه بري تقرير ديوان المحاسبة حول قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقه لعام 1997 اوعز الى الامانة العامة للمجلس ليصار الى طبع التقرير وتوزيعه على السادة النواب على ان ينظر بعد ذلك بالمقتضى. هذا وكان بري استقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران ورئيسة الغرفة في الديوان القاضية نيللي ابي يونس حيث سلم القاضي بدران الرئيس بري تقرير قطع الحساب للموازنة العامة والموازنات الملحقة عن العام ١٩٩٧ وذلك عملا باحكام قانون ديوان المحاسبة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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